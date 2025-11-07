Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15) την Παρτίζαν στο ΣΕΦ για το θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στην 4άδα της βαθμολογίας.

Στο 5-3 το ρεκόρ των Πειραιωτών, το αποψινό είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι τους για την Ευρωλίγκα, ενώ θα ακολουθήσει και εκείνο με τη Ζάλγκιρις (12/11), πριν ταξιδέψουν στο Μιλάνο για να τεθούν αντιμέτωπη με την Αρμάνι (14/11).

Στα αγωνιστικά, εκτός δωδεκάδας θα μείνει ξανά ο Έβανς, ο οποίος όμως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του και κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της ερχόμενη Κυριακής με την Καρδίτσα, για το πρωτάθλημα.

Ο Γουόρντ ένιωσε αδιαθεσία και απουσίασε από την προπόνηση της Τρίτης 4/11, αλλά είναι σε θέση να αγωνιστεί, ενώ ο Μιλουτίνοφ ταλαιπωρήθηκε από ίωση, αλλά και αυτός θα παίξει. Αμφίβολη η συμμετοχή του Φουρνιέ, ο οποίος έχασε και την προπόνηση της Πέμπτης 6/11, λόγω ίωσης.