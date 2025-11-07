Σταθεροποιημένη κοντά στις 20.000 παραμένει η δεξαμενή των εκκρεμών ληξιπρόθεσμων αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης, ενώ εντυπωσιακή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις επικουρικές, όπου ο αριθμός των εκκρεμοτήτων μειώθηκε σχεδόν στο μισό μέσα σε έναν χρόνο – από 74.755 τον Ιούνιο του 2024 σε μόλις 33.381 τον Ιούνιο του 2025.

Η μεταβολή αυτή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ταχύτερης απονομής, αλλά και αλλαγής στη μεθοδολογία καταγραφής. Πλέον, στις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις περιλαμβάνονται μόνο οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η κύρια σύνταξη, γεγονός που αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον πραγματικό φόρτο εργασίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, το πρόβλημα των καθυστερήσεων δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τις εκκρεμότητες να σταθεροποιούνται σε επίπεδα που θεωρούνται πλέον «διαχειρίσιμα». Παρά ταύτα, ειδικοί του ασφαλιστικού επισημαίνουν ότι περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων θα είναι δύσκολη, καθώς στο σημερινό υπόλοιπο περιλαμβάνονται κυρίως σύνθετες και πολυετείς περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης ή ελλιπούς τεκμηρίωσης.

Η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, σημείωσε πρόσφατα ότι η πρόοδος στην έκδοση των κύριων συντάξεων είναι θεαματική: «Εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια απαιτούνταν 500 ημέρες για την απονομή μιας σύνταξης, σήμερα η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο μήνες». Όπως διευκρίνισε, η μεγαλύτερη πρόκληση εντοπίζεται στις επικουρικές συντάξεις, λόγω του ιστορικού πολυκερματισμού των ταμείων και της διαφορετικής μηχανογράφησης που εξακολουθεί να τα χαρακτηρίζει. Ωστόσο, οι χρόνοι απονομής έχουν ήδη μειωθεί αισθητά χάρη στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την προσπάθεια του e-ΕΦΚΑ να προχωρήσει σε ουσιαστική ενοποίηση των υποσυστημάτων του.

Η Α. Ευθυμίου χαρακτηρίζει «μεγάλη μεταρρύθμιση» την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των ασφαλισμένων, έργο που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων. «Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ψηφιοποιούνται 53 εκατομμύρια σελίδες φυσικού αρχείου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου, το οποίο αναμένεται να περατωθεί στις αρχές του 2026. Από τα μέσα του ίδιου έτους, η απονομή συντάξεων θα μπορεί να πραγματοποιείται με ακόμη ταχύτερες διαδικασίες», ανέφερε.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα του e-ΕΦΚΑ δείχνουν ότι τον Ιούνιο του 2025 ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη ανήλθε σε 41.737, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 921 αιτήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η τάση παραμένει καθοδική, με μείωση κατά 463 αιτήσεις έναντι του Ιουνίου του 2024.

Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις — δηλαδή όσες εκκρεμούν για διάστημα άνω των 90 ημερών — αυτές ανήλθαν σε 19.346 στο τέλος του β’ τριμήνου του 2025, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 901 αιτήσεις σε τριμηνιαία βάση και σημαντική πτώση κατά 5.395 αιτήσεις σε ετήσια βάση.

Στον κλάδο των επικουρικών συντάξεων, μετά την αναθεώρηση της μεθοδολογίας παρακολούθησης, ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων περιορίστηκε σε 41.034, μειωμένος κατά 51.830 αιτήσεις σε σχέση με πέρυσι. Από αυτές, 33.381 θεωρούνται ληξιπρόθεσμες, αριθμός που αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση 41.374 αιτήσεων.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις επίμονες δυσκολίες, η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του ασφαλιστικού συστήματος αρχίζει να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, θα επικεντρωθεί στην πλήρη ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και στην εκπαίδευση του προσωπικού ώστε η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή να γίνει χωρίς καθυστερήσεις και με διασφαλισμένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.