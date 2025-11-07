Μετά από ένα καλοκαίρι υψηλών επιδόσεων και δύο εξαιρετικούς μήνες – Σεπτέμβριο και Οκτώβριο – η τουριστική δυναμική της Αθήνας όχι μόνο δεν επιβραδύνεται, αλλά ενισχύεται. Ο Νοέμβριος αναμένεται να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των επισκεπτών, καθώς δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δίνουν ρυθμό στην πόλη: ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και το ATP 250 με τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι εκδηλώσεις αυτές αναμένεται να φέρουν περισσότερους από 13.000 επισκέπτες στην πρωτεύουσα, προσφέροντας ουσιαστική ώθηση στην αγορά φιλοξενίας και εστίασης και επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα πέρα από την παραδοσιακή θερινή σεζόν.

Ρεκόρ συμμετοχών για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο

Ο φετινός Αυθεντικός Μαραθώνιος αναμένεται να γράψει ιστορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΓΑΣ, πάνω από 10.500 δρομείς από 126 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή – αριθμός αυξημένος κατά περίπου 1.500 σε σχέση με το 2024 και υψηλότερος ακόμη και από το ρεκόρ του 2019. Ο αριθμός αυτός μάλιστα εκτοξεύεται στις 73.000 αν υπολογιστούν και τα άλλα αθλήματα και μικρότερες αποστάσεις.

Αθλητές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία δίνουν ραντεβού στην Αθήνα για να τρέξουν τη διαδρομή που ξεκινά από τον Μαραθώνα και καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι περισσότερες συμμετοχές προέρχονται από Ιταλία, Γαλλία, Κύπρο, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία και Γερμανία. Η αύξηση των ξένων δρομέων είναι εμφανής και στους μικρότερους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων, όπου οι συμμετοχές εκτός Ελλάδας παρουσιάζουν άνοδο 20% σε σχέση με το 2019.

Το ATP 250 φέρνει ξανά το παγκόσμιο τένις στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα φιλοξενεί για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες μια μεγάλη διοργάνωση τένις: το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Το τουρνουά, που παρουσιάστηκε από τον Djordje Djokovic – αδελφό του κορυφαίου τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς – και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστροφή του επαγγελματικού τένις στη χώρα.

Με τον Τζόκοβιτς να δεσπόζει στο πρόγραμμα και πλήθος διεθνών παικτών να συμμετέχουν, η διοργάνωση προσελκύει ήδη χιλιάδες θεατές, ενώ το οικονομικό της αποτύπωμα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 2.500 επισκέπτες μόνο για τη διάρκεια των αγώνων. Ανάλογες διοργανώσεις, όπως εκείνη της Μπάνια Λούκα στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, απέφεραν έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και για την Αθήνα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η πρωτεύουσα να παραμείνει μόνιμος «σταθμός» στο καλεντάρι του ATP.

Η Αθήνα τρέχει για νέα ρεκόρ

Η τουριστική ώθηση του Νοεμβρίου έρχεται να προστεθεί στις ήδη ισχυρές επιδόσεις του φθινοπώρου. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε τον Σεπτέμβριο 3,48 εκατομμύρια επιβάτες, αύξηση 5,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε 7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 10%.

Η διατήρηση αυτής της δυναμικής αποδεικνύει ότι η Αθήνα έχει αφήσει πίσω της την έννοια της «χαμηλής περιόδου». Με τη στήριξη μεγάλων διεθνών γεγονότων, η πόλη δείχνει πως μπορεί να παραμένει τουριστικός προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο – και ο Νοέμβριος το αποδεικνύει περίτρανα.