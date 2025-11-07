Η Γλυκερία, η αγαπημένη ερμηνεύτρια, έρχεται σε λίγες ημέρες από τώρα στην Οδό Λυσίου, για να μας χαρίσει βραδιές γεμάτες τραγούδι, συγκίνηση και αυθεντική ψυχαγωγία. Μαζί της, οι Σοφία Παπάζογλου, Χάρης Μακρής και Χριστιάνα Γαλιάτσου, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο χρώματα, ρυθμούς, μνήμες και μελωδίες που ενώνουν γενιές.

Η Γλυκερία δεν έχει ανάγκη από συστάσεις. Είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες που έχει υπηρετήσει και τιμήσει το ελληνικό τραγούδι για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Με αξιοσημείωτη πορεία και εκτός συνόρων, έχει ταξιδέψει την ελληνική μουσική σε όλη τη Μεσόγειο, κερδίζοντας επάξια τον χαρακτηρισμό «Η φωνή της Ελλάδας». Δίκαια θεωρείται η πιο γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της.

Παραμένει στην πρώτη γραμμή, μια τραγουδίστρια που δεσπόζει στη σκηνή με το ταλέντο, τη θέρμη και το μπρίο της, που τολμά και περνάει από το ένα μουσικό είδος στο άλλο αβίαστα, το ίδιο αληθινά, το ίδιο αυθεντικά. Στις ζωντανές εμφανίσεις της καταφέρνει να ξεσηκώνει το κοινό με τα τραγούδια της, να μεταδίδει τον παλμό των επιτυχιών της, να συγκινεί και να συγκλονίζει. Και γι’ αυτό παραμένει τόσο αγαπητή.

Πλαισιώνεται από τη Σοφία Παπάζογλου, τον Χάρη Μακρή, τη Χριστιάνα Γαλιάτσου και μια εξαιρετική πολυμελή ορχήστρα. Το πρόγραμμα επιμελούνται ο Στέλιος και ο Κώστας Φωτιάδης.

Η Σοφία Παπάζογλου, με τη χαρακτηριστική φωνή και το έντονο ερμηνευτικό της πάθος, αποτελεί μια από τις πιο εκφραστικές παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Μέσα από τα διαφορετικά βιώματα που φέρνει στη σκηνή, δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, ενώ με βαθιά αγάπη για το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο συνεχίζει με συνέπεια μια πορεία γεμάτη ευαισθησία, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά.

Ο Χάρης Μακρής, από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, ξεχωρίζει για τη δύναμη και το συναίσθημα που αποπνέει η φωνή του. Με ξεχωριστή σκηνική παρουσία, παντρεύει το λαϊκό με το έντεχνο στοιχείο, με φυσικότητα και πάθος.

Η Χριστιάνα Γαλιάτσου, με φωνή γεμάτη ευαισθησία και δυναμισμό, φέρνει φρέσκο αέρα στη σκηνή, με καθαρή, ζεστή φωνή και ξεχωριστή εκφραστικότητα. Με σεβασμό στις μουσικές ρίζες και σύγχρονη ματιά, κερδίζει το κοινό σε κάθε της εμφάνιση.

Info:

Η «Οδός Λυσίου» υποδέχεται τη Γύκερία

Μαζί της:

Σοφία Παπάζογλου

Χάρης Μακρής

Χριστιάνα Γαλιάτσου

Παραστάσεις: Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη & Σάββατο

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211 4186222

Οδός Λυσίου

Λυσίου 7 & Μνησικλέους 22 – Πλάκα