Νέα δεδομένα δημιουργούνται ξανά στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, αφού ο Γάλλος λίγες μέρες πριν μπει στην ομαδική προπόνηση ένιωσε ξανά ενοχλήσεις και μετά τη μαγνητική επανεκτιμάται η επιστροφή του στη δράση.

Ο Λεσόρ τις τελευταίες 3-4 ημέρες ένιωθε πόνους και πλέον θα πρέπει να υπάρξει νέα ενημέρωση από τους γιατρούς για την οριστική αποκατάσταση του τραυματισμού.

Μια εξέλιξη που πλέον δημιουργεί νέους πονοκεφάλους στον Παναθηναϊκό καθώς η ομάδα έχει μείνει χωρίς σέντερ.

Οι ιθύνοντες των «πρασίνων» ξεψαχνίζουν την αγορά προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα με τουλάχιστον έναν παίκτη στη θέση «5», με τον χρόνο να πιέζει.