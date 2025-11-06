Γνωστός 46χρονος τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του παιδιού τους.

Ειδικότερα, ο τενόρος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση σε βάρος του γεννημένου το 2011 γιου του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, ο πατέρας φέρεται να έβρισε και να έσπρωξε πάνω σε έπιπλο του σπιτιού τον γιο του, καθώς και να του έριξε σφαλιάρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια στο σώμα του παιδιού.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, 5 Νοεμβρίου, συνελήφθη, ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Καλλιθέα.