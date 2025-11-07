Μια συγκλονιστική είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν έπειτα από έρευνες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και του FBI εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών με δεσμούς στο ISIS.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο 19χρονοι από το Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίοι φέρεται να σχεδίαζαν βίαιες επιθέσεις με αντισημιτικό και τρομοκρατικό περιεχόμενο, ενώ είχαν προμηθευτεί όπλα και πυρομαχικά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα και οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να μην αποκλείουν νέες συλλήψεις.

Οι κατηγορούμενοι αντάλλασσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντισημιτικά και βίαια μηνύματα, ενώ κάποιοι από αυτούς φέρεται να διατύπωσαν συγκεκριμένα σχέδια για επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης μαζικών εκτελέσεων και επιθέσεων. Οι Αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον έξι συλλήψεις -πέντε ενηλίκων και ενός ανηλίκου- σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσεϊ, το Μίσιγκαν και η Ουάσινγκτον.

Ένας από τους 19χρονους, ο Μίλο Σενταράτ, φέρεται σύμφωνα με τα έγγραφα να δημοσίευε ρητορική μίσους απέναντι στους Εβραίους, να ανταλλάσσει εικόνες με όπλα και μαχαίρια και να εκφράζει την επιθυμία για βίαιες ενέργειες. Η οικογένειά του περιγράφεται από πηγές ως μεσαίας-υψηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Ο πατέρας του είναι γνωστός ποιητής και καθηγητής, ενώ η μητέρα εργάζεται στον τομέα των τεχνών και των μέσων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να εξέφραζε οργή επειδή η μητέρα του είχε Εβραίους φίλους, ενώ φέρεται να είχε διατυπώσει την πρόθεση να εκτελέσει «500 Εβραίους» και να υποδουλώσει τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Επιπλέον, λέγεται ότι σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να επιτεθεί σε συμμετέχοντες σε φιλοϊσραηλινή πορεία στο Μοντκλέρ.

Alleged yuppie jihadis, 19, from Montclair, NJ, plotted Boston bombing-style attack, planned to join ISIS: feds https://t.co/fJNsrlkF7m pic.twitter.com/S2guANyWm6 — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Ο άλλος 19χρονος, ονομάζεται Τόμας Καάν Χιμένεζ-Γκιουζέλ και συνελήφθη ενώ «προσπαθούσε να διαφύγει στην Τουρκία με σκοπό να περάσει στη Συρία και να ενταχθεί στο ISIS», σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι Αρχές συνέλαβαν ως συνεργό και άλλον έναν 19χρονο με το όνομα Σαέντ Αλί Μιρέ, από το Κεντ της Ουάσιγκτον.

«Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αποκεφαλίσουν ανθρώπους»

Σε βιντεοκλήση, ο Μιρέ φέρεται να δήλωσε ότι «όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αποκεφαλίσουν ανθρώπους». Ο Γκιουζέλ προσφέρθηκε να αναλάβει ο ίδιος τους αποκεφαλισμούς, λέγοντας ψυχρά: «Θα το κάνω εγώ, φίλε».

Σε άλλη συνομιλία, ο Χιμένεζ-Γκιουζέλ μίλησε για το σχέδιό τους και είπε ότι θα αφήσουν «σημάδι στην ιστορία», με τον ίδιο να κάνει λόγο για ντοκιμαντέρ στο Netflix και αφιέρωμα στη Wikipedia, προσθέτοντας ότι ήθελε να θεωρείται «ένας από τους 100 πιο κακούς ανθρώπους στον κόσμο».

Ο Μιρέ σημείωσε ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα έπρεπε να «αποκτήσουν ζωή», δηλαδή να σκοτώσουν κάποιον, με τον Γκιουζέλ να απαντά: «Αδερφέ, για μένα θα είναι εύκολο».

Ήθελαν να προβάλλουν τη δράση τους μέσω προπαγανδιστικών βίντεο

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε υποκλαπείσες συνομιλίες, μηνύματα και φωτογραφίες που αντάλλασσαν τα μέλη της ομάδας, καθώς και σε κατασχεθέντα εξαρτήματα και προμήθειες – μεταξύ άλλων όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό. Σε ορισμένες επικοινωνίες οι φερόμενοι ως δράστες περιέγραφαν την επιθυμία να προβάλλουν τη δράση τους μέσω προπαγανδιστικών βίντεο.

Jimenez-Guzel, the son of a UN diplomat

Milo Sedarat, 19, the son of a noted Iranian-American poet



Alleged Montclair jihadi yuppies posed with weapons, ranted about beheading infidels and attacking Jews in tony NJ suburb: docshttps://t.co/ZEdOdm2rZW — Jacobs Ladder (@duanepoole) November 6, 2025

Τοπικοί θρησκευτικοί και κοινοτικοί ηγέτες δήλωσαν σοκαρισμένοι. Ο Ραβίνος Γιακόβ Λιφ της Χαμπάντ του Μονκλέρ επεσήμανε ότι η ριζοσπαστικοποίηση «μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε» και εξέφρασε φόβο για το πώς τέτοιες ιδεολογίες μπορούν να διεισδύσουν ακόμα και σε ανοιχτές, πολυπολιτισμικές κοινότητες.

Η υπηρεσία του ομοσπονδιακού εισαγγελέα για το Νιου Τζέρσεϊ τόνισε ότι η ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και ότι οι Αρχές θα διερευνήσουν κάθε ένδειξη σύνδεσης με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τη New York Post, μέρος της υπόθεσης αφορούσε και σχεδιασμένες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα φιλικά προς την LGBTQ+ κοινότητα στο προάστιο Φερντέιλ του Ντιτρόιτ, όπου φέρεται να είχαν αγοραστεί όπλα και περισσότερα από 1.600 φυσίγγια. Οι εισαγγελικές αρχές προειδοποίησαν ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ενδέχεται να ανακοινωθούν περισσότερες συλλήψεις, ακόμα και διεθνώς.

Οι προφυλακίσεις και οι κατηγορίες σε περιπτώσεις με τέτοια στοιχεία συνήθως συνοδεύονται από εκτεταμένη δικαστική διαδικασία.