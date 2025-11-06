Το ντεμπούτο του Κίναν Έβανς με τη φανέλα του Ολυμπιακού προανήγγειλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του για τον αγώνα της Παρασκευής (7/11) με την Παρτιζάν για τη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους Σέρβους στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής κυνηγώντας την 6η νίκη τους και ο προπονητής τους μίλησε για αυτό το παιχνίδι αλλά και για τον Έβανς, λέγοντας πως θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Κυριακής (9/11) για τη Stoiximan Basket League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας…

Για το αν τα εντός έδρας παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό για σερί νικών: «Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά στην ουσία όχι. Έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Τρεις νίκες σε τέσσερα ματς. Το καλό είναι ότι αποφεύγουμε το ταξίδι. Μια ομάδα συμπαγής όπου και να παίξει, θα είναι έτοιμη να παίξει. Περιμένουμε να παίξει καλύτερα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τη Ντουμπάι (η Παρτίζαν).

Εμείς έχουμε κάποια θέματα με την προετοιμασία μας. Μια μέρα απουσία ο Γουόρντ με αρρώστια. Χθες ο Φουρνιέ ήταν άρρωστος και δεν ήρθε. Δεν θα κάνει προπόνηση σήμερα. Ελπίζω ότι αύριο θα είναι στην αποστολή και ο Μιλουτίνοφ που ήταν άρρωστος, μου είπε ο γιατρός πως και αυτός θα κάνει προπόνηση σήμερα και θα είναι αύριο. Είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουν και θα είναι στη διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το ματς.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε 4 προπονήσεις και να βελτιώσουμε την εκτέλεση μας. Να κάνουμε αποκατάσταση. Υπάρχει επιβάρυνση στους παίκτες. Θα είμαστε έτοιμοι αύριο, πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες».

Για τους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα: «Με τη Χάποελ είχαμε πολύ καλό αμυντικό παιχνίδι. Και οι παίκτες στην τακτική ήταν πολύ καλοί και η διάθεση που είχαν, η αυτοθυσία τους και η ενέργεια που είχαμε στην άμυνα. Το να παίξουμε καλύτερη άμυνα είναι ζητούμενο για εμάς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θέλουμε να είμαστε καλύτερη αμυντικά ομάδα. Έλειπαν ορισμένοι παίκτες που είναι καλοί αμυντικοί. Παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή νιώθουμε πως είμαστε πιο συμπαγείς. Επιθετικά έχουμε ταλέντο, να είμαστε συμπαγείς αμυντικά».

Για τον Έβανς: «Χάρηκα πολύ, έκανε δύο πολύ καλές προπονήσεις. Νιώθει καλά αλλά πρέπει να προσέχω τι λέω, όχι για να μην τον ματιάσω, αλλά είναι ιδιαίτερη περίπτωση μετά από τέτοια απουσία. Νομίζω θα ντεμπουτάρει στο ματς της Κυριακής».

Για το πώς εξελίσσεται μέχρι τώρα η Euroleague: «Είναι μικρό δείγμα. Μια πρώτη αξιολόγηση πρέπει να γίνει μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Είναι νωρίς τώρα. Οι τραυματισμοί επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομάδων. Το Eurobasket έπαιξε ρόλο. Οι ομάδες χτίζονται μέσα στη χρονιά. Το μπάτζετ που είχε ο Ερυθρός Αστέρας ή η Χάποελ ή η Ζαλγκίρις που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας της.

Οι ομάδες επενδύουν εκτός από χρήματα και σε γνώση. Σε καλές επιλογές παικτών. Αυτή είναι η Euroleague. Κάθε χρονιά υπάρχει ομάδα που κανείς δεν περιμένει όπως η Παρί πέρυσι. Αλλά κάθε χρόνο εμφανίζονται κι άλλες. Θα πρέπει να τις κρίνουμε σε βάθος χρόνου».