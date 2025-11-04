Ολυμπιακός και Αϊντχόβεν δίνουν τη δική τους μάχη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να θέλουν μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μοναδικός απόντας για τον αγώνα είναι ο Έσε, λόγω τιμωρίας και στην αποστολή βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

«Είμαστε εδώ όπως και οι άλλες ομάδες, για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πιο μεγάλη από το Conference, κάποιες από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Πρώτο μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Ο αντίπαλος είναι ομάδα πολύ επιθετική, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Βάζει πολλά γκολ και αυτό το γεγονός πρέπει να το χειριστούμε. Αν το κάνουμε καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλός μας», τόνισε ο Βάσκος τεχνικός των νταμπλούχων Ελλάδος, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Γκαρθία, Σιπιόνι – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (Πίτερ Μπος): Κόβαρ – Ντεστ, Σούτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν – Ζούνιορ, Φέρμαν – Μαν, Σαϊμπάρι, Πέρισιτς – Τιλ.