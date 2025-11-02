Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού χάρη σε γκολ του Πινέδα στο 92ο λεπτό και ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του πάλεψε ως το τέλος, τονίζοντας πως αυτό θα κάνει σε κάθε παιχνίδι.

Η Ένωση ήταν κοντά σε μια γκέλα που θα την άφηνε στο -6 από την κορυφή και θα έκανε πολύ βαρύ το κλίμα, στις καθυστερήσεις όμως πήρε τη νίκη και είναι στο -4 από την 1η θέση. Μια νίκη που ήθελαν πολύ όλοι στις τάξεις της, με τον προπονητή της να ζει με μεγάλη ένταση το ματς, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Tι θέλετε να σχολιάσω; Πόσα σουτ έκανε ο αντίπαλος; Κανένα. Το ματς σταματούσε συνέχεια, κάθε δύο λεπτά, οι αντίπαλοι ήταν μόνιμα κάτω. Δείξαμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη, θα προσπαθούμε σε κάθε ματς στο πρωτάθλημα», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο. Αξίζαμε τη νίκη και είναι δείγμα πόσο ενωμένοι είμαστε, Ακολουθεί το ματς με την Σάμροκ Ρόβερς, μετά έχουμε ματς στο Ηράκλειο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι αυτόν τον χρόνο».