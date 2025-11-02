Ύποπτος ακόμη και για απόπειρα δολοφονίας και συγκεκριμένα ενός εκ των αρχηγών των οπαδών της Παρτιζάν είναι ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Οκτωβρίου με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Η Euroleague ανακοίνωσε από την πρώτη στιγμή, όταν έγινε γνωστή η σύλληψή του, ότι ο Νίκολιτς τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, το οποίο όμως μπλέκεται όλο και περισσότερο.

Όπως αναφέρει σε νέο ρεπορτάζ η σερβική «Blic», ο Νίκολιτς είναι ύποπτος πλέον ακόμη και για απόπειρα δολοφονίας του Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστού και ως Αλμπέιγ, ο οποίος είναι ένας από τους αρχηγούς των οπαδών της Παρτιζάν.

Ο Νίκολιτς, έχοντας ως συνεργό τον Ούρος Πιπέρσκι, φέρεται να σχεδίαζε τον Ιανουάριο του 2020 τη δολοφονία του Αλαϊμπέγκοβιτς, έχοντας καταστρώσει τόσο το σχέδιο για την εκτέλεση όσο και το πλάνο διαφυγής.