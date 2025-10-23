Η σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς που είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η Euroleague τοποθετήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Ο Σέρβος διαιτητής, ο οποίος σφυρίζει τόσο σε αγώνες της Euroleague όσο και στην Αδριατική Λίγκα, συνελήφθη στο Βελιγράδι καθώς βρέθηκαν 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε.

Η αστυνομία τονίζει στην επίσημη ενημέρωσή της πως υπάρχουν υποψίες ότι ο Νίκολιτς ήταν ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης και η Euroleague δεν μπορούσε παρά να τον… τελειώσει, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.