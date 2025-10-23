Ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, συνελήφθη από τη σερβική αστυνομία καθώς βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του.

Ο 40χρονος Σέρβος, όπως μετέδωσε το blic, είναι υπό κράτηση από τις αρχές της χώρας και διεξάγονται έρευνες γύρω από την υπόθεση.

Η πλευρά της Αστυνομίας ενημέρωσε πως «ένας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη εδώ στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Ο Νίκολιτς θεωρείται από τους αρκετά καλούς διαιτητές της Euroleague και μάλιστα ήταν υποψήφιος για να διευθύνει αγώνες στο προηγούμενο Final Four.