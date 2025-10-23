Mπλεξίματα με τον νόμο έχει πλέον ο γνωστός Σέρβος διαιτητής, Ούρος Νίκολιτς, αφού η αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.

Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας μάλιστα δημοσίευσε το video από την επιχείρηση της σύλληψης, μεταξύ άλλων και του διαιτητή.

Παράλληλα με τον Νίκολιτς, η σερβική αστυνομία συνέλαβε ακόμη εννέα άτομα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα, οι «Vračarci» δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον επτά χρόνια, με τον ηγετικό τους πυρήνα να ελέγχει κυκλώματα εκβιασμών, ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών και διακίνησης παράνομων αγαθών.

Επικεφαλής τους φέρεται να ήταν ο Νίκολα Βούσοβιτς, γνωστός ως «Τζόνι», ο οποίος συνελήφθη σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol και της σερβικής αστυνομίας στη Βαρκελώνη, μαζί με τον συνεργό του Ούρος Πίπερσκι, που κρατείται στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Blic, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, γνωστής ως «Βρατσάρτσι», της οποίας οι αρχηγοί Νικόλα Βούσοβιτς (ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή στη Γερμανία) και Ούρος Πίπερσκι (κρατούμενος σε φυλακή στην Πορτογαλία), εναντίον των οποίων διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτερου Δικαστηρίου του Βελιγραδίου για εγκλήματα οργανωμένου εγκλήματος, διέπραξαν στις 1 Δεκεμβρίου 2018 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.