Την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 κάνει την Κυριακή (2/11) ο Στέφανος Σακελλαρίδης αντιμετωπίζοντας τον Νούνο Μπόρχες ενώ τη Δευτέρα (3/11) θα αγωνιστεί ο Σταν Βαβρίνκα.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, έχοντας λάβει wild card για να συμμετάσχει στο κυρίως ταμπλό, θα κάνει την πρεμιέρα του στη διοργάνωση. Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα θα είναι ο Νο.6 του ταμπλό, Νούνο Μπόρχες κόντρα στον οποίο θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τη φάση των “16” του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Η αναμέτρηση του νεαρού τενίστα κόντρα στον Πορτογάλο είναι προγραμματισμένη για το κεντρικό court του Telekom Center Athens και το πρώτο σερβίς πρόκειται να γίνει στις 18:00 το απόγευμα.

Από εκεί και πέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, στις 18:00 ο Σταν Βαβρίνκα, τρεις φορές κάτοχος Grand Slam τίτλου, είναι έτοιμος να κάνει την πρεμιέρα του. Γνωστός για το πιο δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι, ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό με το πάθος και την ακρίβειά του.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω Ticketmaster στον παρακάτω σύνδεσμο: https://events.ticketmaster.gr/?promoter=tmgr_hero