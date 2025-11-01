Απίθανο σκηνικό στην Τουρκία, όπου οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν… ντου στο παρκέ στον αγώνα μπάσκετ με τη Μπαχτσεσεχίρ για να πάρουν στο κυνήγι τον Φλιν που τους πέταξε τη μπάλα.

Ο Φλιν ήταν αυτός που με τρίποντο έδωσε στη Μπαχτσεσεχίρ την εκτός έδρας νίκη με 77-75 και αποφάσισε να το πανηγυρίσει με το να πετάξει τη μπάλα στους οπαδούς που βρίσκονταν στα courtseats.

Μια κίνηση που προκάλεσε πανικό καθώς οι οπαδοί της Μπούρσασπορ εισέβαλαν στο παρκέ για να πάρουν στο κυνήγι τον πρώην παίκτη του ΝΒΑ, ο οποίος παρεμπιπτόντως έκανε μεγάλο παιχνίδι πετυχαίνοντας 36 πόντους.

Οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου, πάντως, κατάφεραν να σώσουν τον Φλιν, την ώρα που οι οπαδοί ήταν πραγματικά έξαλλοι.