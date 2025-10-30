Μπορεί ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα να έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, στη Νάπολη όμως κανείς δεν τον ξεχνάει και φρόντισαν να του ευχηθούν «χρόνια πολλά» για τα 65α γενέθλιά του, τα οποία θα γιόρταζε την Πέμπτη (30/10).

Ήταν 30 Οκτωβρίου 1960 όταν γεννήθηκε ο Αργεντίνος θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος ταυτίστηκε με τη Νάπολι, την οποία οδήγησε στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της. Με τον Μαραντόνα ως ηγέτη οι «παρτενοπέι» κατέκτησαν τα πρώτα δύο πρωταθλήματα της ιστορίας τους, όπως και το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιό τους (κύπελλο UEFA 1989), συν φυσικά Coppa Italia και Σούπερ Καπ.

Ο Αργεντίνος επηρέασε όσο λίγοι τη μεγαλύτερη πόλη του ιταλικού νότου και γι’ αυτό την Πέμπτη (30/10) οι Ναπολιτάνοι φρόντισαν να… του ευχηθούν για τα γενέθλιά του. Και το έκαναν με ένα αυτοκίνητο βαμμένο στα χρώματα της ομάδας, το οποίο μετέφερε το άγαλμα του Μαραντόνα, το οποίο βγήκε από το μουσείο για να κάνει μια ολοήμερη περιήγηση στους δρόμους της πόλης.

Ο Ντιέγκο δεν είναι νεκρός. Το σώμα του πέθανε, αλλά η ψυχή του ζει μέσα μας, μέσα σε όλους εμάς τους Ναπολιτάνους, μέσα σε όλους όσοι τον αγαπούν. Γιορτάζω τα γενέθλια του Ντιέγκο κάθε χρόνο. Ο Ντιέγκο είναι πάντα «παρών». Και το όμορφο είναι ότι ο Ντιέγκο ανήκει στον λαό.

Ο Ντιέγκο είναι ενότητα. Ένωσε τον κόσμο, ακόμη και αυτούς από τον βορρά που ήταν εναντίον μας. Χάρη στον Ντιέγκο, άνθρωποι που δεν είναι από τη Νάπολη ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους», είπε ο Μάσιμο Βινιάτι, ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα.