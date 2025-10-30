Περισσότερο από 1,5 εκατ. ευρώ υπεξαίρεσαν συστηματικά δύο υπάλληλοι της World Athletics και ένας συμβασιούχος υπάλληλος, όπως έκανε γνωστό η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου.

Η απάτη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ετήσιου ελέγχου υπό τη νέα οικονομική ηγεσία, γεγονός που οδήγησε τη World Athletics σε εσωτερική έρευνα, η οποία κατέληξε σε καταγγελίες συμβάσεων και παραπομπές σε ποινικές διώξεις. Ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υπόθεση έχει ήδη αποχωρήσει από τη διεθνή ομοσπονδία, ενώ οι συμβάσεις των έτερων εμπλεκομένων καταγγέλθηκαν μετά το πόρισμα της έρευνας.

«Λεπτομερείς υποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές και νομικές αρχές για ποινική έρευνα. Η World Athletics έδωσε εντολή για ανεξάρτητη λογιστική αναθεώρηση της περιόδου για να συμπληρώσει τη δική της εσωτερική έρευνα και δεν βρέθηκε καμία άλλη δόλια δραστηριότητα. Ένα σύνολο ενισχυμένων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εισάγεται σε ολόκληρο τον οργανισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση της διεθνούς ομοσπονδίας στίβου.

Η ετήσια έκθεση της World Athletics, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι τα έσοδα σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 59,8 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 10,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε ότι ο οργανισμός ήταν αποφασισμένος να ανακτήσει ό,τι μπορούσε χρησιμοποιώντας την «πλήρη ισχύ του νόμου». «Πολλοί οργανισμοί κρύβουν περιστατικά σαν κι αυτό, τερματίζοντας την απασχόληση με περιορισμένες πληροφορίες, κάτι που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίσουν τις απάτες και τις κλοπές τους εντός νέων οργανισμών. Δεν είμαστε αυτό το είδος οργανισμού» δήλωσε ο Βρετανός και συνέχισε.

«Έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη για την καλή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και για την υπεράσπιση του δικαίου, ακόμη και αν μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Αυτό είναι άβολο, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε το σωστό».