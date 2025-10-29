Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο και τελικά νίκησε με 4-1 την ΑΕΛ στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και μπήκε στις θέσεις των play off.

Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του 2ου λεπτού, με το σουτ του Ντεσπόντοφ από κοντά που απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος, μετά το γύρισμα του Μπάμπα, ήταν απλά η προειδοποίηση για αυτό που θα ακολουθούσε: Στο επόμενο λεπτό ο Ιβανούσετς έκανε ωραία κίνηση και υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής στέλνοντας τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 1-0.

Από πολύ νωρίς, επομένως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε το προβάδισμα και συνέχισε με στόχο κι άλλα γκολ, έχοντας φάση στο 10′ με τον Ντεσπόντοφ που πάτησε περιοχή αλλά αστόχησε. Όπως και να έχει, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν τις επιθέσεις και στο 12′ έκαναν το 2-0 με το τελείωμα του Κωνσταντέλια εντός περιοχής μετά το γύρισμα του Κένι από δεξιά.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 15′ κέρδισε πέναλτι για τράβηγμα του Κοβάτσεβιτς στον «Ντέλια», με τον Ντεσπόντοφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 17′ για το 3-0. Όλα εύκολα, δηλαδή, για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στο 31′ έκαναν και το 4-0 με το ωραίο πλασέ του Μύθου μετά το γύρισμα του Ντεσπόντοφ.

Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη καθαρίσει το ματς και από εκεί και πέρα το θέμα ήταν αν θα έριχνε στροφές ή αν θα συνέχιζε με στόχο να ανεβάσει κι άλλο το σκορ. Και μάλλον ήθελε το δεύτερο, καθώς στο 52′ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια από κοντά, μετά το γύρισμα του Ντεσπόντοφ, αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε, ενώ στο 57′ η μπάλα έφυγε λίγο άουτ από την προβολή του Μπάμπα.

Το 5ο γκολ, τελικά, δεν ήρθε και στη συνέχεια η ομάδα του Λουτσέσκου έριξε τον ρυθμό του παιχνιδιού, με την ΑΕΛ πάντως να καταφέρνει να σκοράρει στο 75′ με… απευθείας κόρνερ του Τούπτα. Έτσι έγινε το 4-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (71′ Τέιλορ), Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Μύθου (71′ Τσάλοφ).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ, Γκαράτε (55′ Τσάκλα), Δημίνικος (55′ Βαρσάμης), Αντράντα, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (64′ Φερίγκρα), Αποστολάκης