Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την Ηλιούπολη εκτός έδρας με γκολ του Καλοσκάμη στο 96ο λεπτό και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του τόνισε ότι η ομάδα του έχει θέμα στην επίθεση.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονταν από την ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό και ο προπονητής προχώρησε σε πολλές αλλαγές στην αρχική 11άδα, περιμένοντας μια άνετη νίκη. Αυτή, όμως, ήταν δύσκολη καθώς ήρθε στο φινάλε των καθυστερήσεων με γκολ του Καλοσκάμη.

Η Ένωση, επομένως, έκανε το 3×3 στο κύπελλο Ελλάδας, με τον προπονητή της να στέκεται στα τελειώματα των παικτών του.

«Και πάλι μας έλειπαν τα τελειώματα. Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε μονότερμα και οι παίκτες προσπάθησαν μέχρι τέλους να σκοράρουν. Είχαμε ευκαιρίες, όμως υπάρχει θέμα στα τελειώματα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε από το κέντρο και από τα άκρα, όμως δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Παίξαμε σε κακό αγωνιστικό χώρο και δεν βοήθησε πολύ το σκοτάδι», ήταν τα λόγια του Νίκολιτς.