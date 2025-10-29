Με τον Καλοσκάμη να σκοράρει στο 96ο λεπτό η ΑΕΚ απέφυγε τη γκέλα κόντρα στην Ηλιούπολη και με το 1-0 πήρε την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, άλλαξε σχεδόν όλη την 11άδα σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και είδε την ομάδα του να μην μπαίνει καλά στο παιχνίδι καθώς στο 3′ οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία με τον Χριστόπουλο που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σημάδεψε τον Μπρινιόλι. Στη συνέχεια, μετά το πρώτο 15λεπτο, η Ένωση άρχισε να κυκλοφορεί τη μπάλα και να ψάχνει τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ.

Στο 20′ οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την πρώτη καλή στιγμή με το σουτ του Γκατσίνοβιτς που έφυγε λίγο άουτ και στο 23′ άγγιξαν το 0-1 με το σουτ του Κουτέσα που σταμάτησε στο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά, στο 25′, η Ηλιούπολη έγινε ξανά επικίνδυνη με τον Χριστόπουλο που έφυγε στην πλάτη της άμυνας αλλά το πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ και το 0-0 παρέμεινε.

Στο 38′, πάντως, ο «δικέφαλος αετός» θα μπορούσε να σκοράρει αλλά οι Γκρούγιτς και Πιερό δεν βρήκαν στόχο με κεφαλιές έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ενώ στο 43′ είχε ευκαιρία ο Ρέλβας αλλά πλάσαρε άουτ και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Στο 52′ ο Μάνταλος, ο οποίος πήρε τη θέση του Λιούμπιτσιτς, πρόλαβε τον Τσιλιγγίρη στην έξοδο αλλά αστόχησε με κεφαλιά και από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχίστηκε με την ομάδα του Νίκολιτς να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να δυσκολεύεται πολύ να ανοίξει την πολυπρόσωπη άμυνα.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να σκοράρει στο 90′ με τον Κοϊτά από κοντά αλλά ο Τσιλιγγίρης απέκρουσε, για να το κάνει τελικά στο 96′: Η μπάλα στρώθηκε στον Τσιλιγγίρη και αυτός κοντρόλαρε και εκτέλεσε με το αριστερό εντός περιοχής για το 0-1.

Ηλιούπολη (Γιώργος Κουδούνης): Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (74′ Μαϊντάνος), Θωμαΐδης, Κετ (46′ Σταματής), Κρέτση, Ζαφειράκης (70′ Ντούντα), Σουντούρα (70′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (93′ Στοϊκόφσκι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (74′ Πένραϊς), Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης (58′ Κοϊτά), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς (46′ Μάνταλος), Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (58′ Καλοσκάμης), Γκατσίνοβιτς, Πιερό.