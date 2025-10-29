Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα είναι ο Νικ Καλάθης, ο οποίος και θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Πρώην παίκτης της Μονακό. Ο πρώην παίκτης μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της Φενέρμπαχτσε, Νικ Καλάτες, είναι η νέα προσθήκη στην Παρτιζάν Mozzart Bet!
Καλώς ήρθες Νικ!
Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!
