Ο Άρης προηγήθηκε νωρίς με αυτογκόλ του Λιάγκα, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πεδρόσο και το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόβαθμες.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους και τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τελικά… γκολ στο 10ο λεπτό: Εκτέλεση φάουλ από τον Μόντσου, κεφαλιά του Ροζ και ο Λιάγκας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν, επομένως, από νωρίς το προβάδισμα, με τους Βοιωτούς, από την άλλη πλευρά, να προσπαθούν να βρουν ρυθμό αλλά να δυσκολεύονται αρκετά. Στο 32ο λεπτό ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα καθώς ο Διούδης δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Αθανασιάδη, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς κάποια μεγάλη φάση, με τον δυνατό αέρα να δυσκολεύει πολύ και τις δύο ομάδες.

Στο ξεκίνημα του β’ μέρους οι «κίτρινοι» πρέσαραν ψηλά και στο 53′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 με το σουτ του Μορόν στην κίνηση αλλά ο Λοντίγκιν έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε ζωντανή την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Και αφού έμεινε ζωντανή, κατάφερε να ισοφαρίσει λίγα λεπτά μετά.

Στο 60′ ο Βήχος εκτέλεσε φάουλ και ο Πεδρόσο με ωραία, όσο και δύσκολη, κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-1. Στο 66′, μάλιστα, οι γηπεδούχοι πήγαν και για την ανατροπή αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε το τακουνάκι του Πεδρόσο από κοντά, σε φάση διαρκείας, για να ακολουθήσει στο 73′ η ευκαιρία των φιλοξενούμενων με το σουτ του Δώνη που κόντραρε στον Λιάγκα και έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν τις προσπάθειες για δεύτερο γκολ αλλά καμία εκ των δύο δεν το πέτυχε, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι (87′ Βέρμπιτς), Κωστή, Μπάλτσι (69′ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Συμελίδης (46′ Γιούριτς), Πεδρόσο (82′ Μανθάτης).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης (32′ Αθανασιάδης), Σούντμπεργκ (70′ Δώνης), Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος (87′ Μεντίλ), Αλφαρέλα (70′ Γιαννιώτας), Μορόν.