Εντύπωση προκάλεσε η εικόνα του Κώστα Σλούκα που δεν φορούσε τίποτα από τη μέση και πάνω κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα.

Οι «πράσινοι» πήραν εύκολη νίκη με 91-70 στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τον Σλούκα να μην είναι στην αρχική 5άδα και να χρησιμοποιείται τελικά λίγα λεπτά μετά την έναρξη.

Αυτή τη φορά, πάντως, δεν τράβηξε την προσοχή με κάποια εντυπωσιακή ασίστ ή με κάποιο καλάθι αλλά με την… αμφίεσή του πριν την έναρξη του παιχνιδιού και συγκεκριμένα κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ο Σλούκας ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και ο λόγος είναι το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του. Ο διεθνής άσος έκανε προθέρμανση και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο για να αλλάξει, να βάλει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, εκείνη την ώρα όμως άρχισε ο Εθνικός Ύμνος και ο Σλούκας στάθηκε αμέσως προσοχή, έστω και ημίγυμνος.