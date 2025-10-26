Με τέσσερα ενδιαφέροντα παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 8η αγωνιστική της Super League, με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ να δεσπόζει στο πρόγραμμα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ανεβασμένο Βόλο θέλοντας να διατηρηθεί στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός ψάχνει επιστροφή στις νίκες με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ντεμπούτο απέναντι στον ουραγό Αστέρα Τρίπολης, ενώ στη Λιβαδειά ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Άρη σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση.



ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ

17:00 – Nova Sports 2

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, ο Λεβαδειακός αντέδρασε και πήρε την ισοπαλία στο Περιστέρι και παραμένει ψηλά στη βαθμολογία. Είναι μία ομάδα με επιθετικές αρετές, κάτι που φαίνεται κι από το γεγονός ότι έχει την καλύτερη επίθεση. Στο γήπεδο του έχει μεγάλα σκορ στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο και μία ήττα, από την ΑΕΚ, στο μοναδικό ματς που δεν βρήκε το γκολ και συνολικά τα αποτελέσματα του έχουν δώσει αυτοπεποίθηση. Από προβλήματα προέρχονται ο στόπερ Χάνα κι ο επιθετικός Βέρμπιτς.

Ο Άρης ήθελε τη νίκη, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ήταν κέρδος και η ισοπαλία. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ανάγκη να επιστρέψει στις νίκες, καθώς στα τρία τελευταία ματς έχει μόλις δύο πόντους. Και να επιστρέψει στις επιτυχίες κι εκτός έδρας, μετά το 0-3 από τον ΟΦΗ στον προηγούμενο αγώνα του μακριά από την Θεσσαλονίκη. Τα προβλήματα είναι και πάλι πολλά, με τους αμυντικούς Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, τον μεσοεπιθετικό Πέρεθ και τον φορ Καντεβέρε να προέρχονται από τραυματισμούς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

17:30 – COSMOTE SPORT 1 HD

Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει ένα ακόμη τρίποντο που ήθελε πολύ, παρ’ ό,τι προηγήθηκε στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ενώ βρίσκεται μπροστά στο σκορ, δεν παίρνει τελικά τη νίκη. Μία νίκη που είναι μονόδρομος στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου είναι πιθανό να καθίσει στον πάγκο για πρώτη φορά ο Μπενίτεθ. Την Πέμπτη οι «πράσινοι» είχαν το εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ όπου και ηττήθηκαν με 3-1, εκτός είναι οι επιθετικοί Ντέσερς, Πελίστρι.

Ο Αστέρας έφτασε κοντά στην πρώτη του νίκη στο ντεμπούτο του Κόλμαν στον πάγκο του, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε και δεν ήθελε και πολύ για να καταλάβει ο προπονητής του ότι το βασικό πρόβλημα στην ομάδα του είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενώ δέχεται εύκολα το γκολ. Η ομάδα της Τρίπολης παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας κι εκτός έδρας δεν πάρει ακόμη βαθμό και την περιμένει πολύ δύσκολο ματς στην Λεωφόρο. Από προβλήματα προέρχονται ο γκολκίπερ Τσιντώτας και ο αμυντικός Σιλά.

ΠΑΟΚ – ΒΟΛΟΣ

19:30 – Nova Sports Prime

Τη στιγμή που είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα δύο συνεχόμενα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και πλέον βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, με την αυτοπεποίθηση να έχει επιστρέψει. Στην Τούμπα έχει μία απώλεια, την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, στο μοναδικό ματς που δεν σκόραρε, ενώ αναμένονται αλλαγές, αφού την Πέμπτη είχε τον εκτός έδρας αγώνα με την Λιλ όπου και νίκησε με 4-3. Από πρόβλημα προέρχεται ο γκολκίπερ Παβλένκα, έτοιμοι αναμένεται να είναι ο μέσος Οζντόεφ και ο εξτρέμ Τάισον.

Ο Βόλος κέρδισε και τον Πανσερραϊκό με γκολ στο τέλος και με τέσσερις νίκες στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, ανέβηκε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, βάζοντας στόχους για διάκριση φέτος και συγκεκριμένα τα πλέι οφ 5-8. Έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια, που είναι στα… μέτρα του, έχει χάσει αυτά με το big-5 (Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη) και τον περιμένει δύσκολη αποστολή στην Τούμπα. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι στόπερ Κάργας και μέσος Κόμπα, από πρόβλημα προέρχεται και ο μέσος Τσοκάνης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ

21:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός λίγες ημέρες μετά το βαρύ 1-6 από την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη, αλλά με καλή παρουσία μέχρι την άδικη αποβολή του Έσε (στο 2-1), θέλει ένα ξέσπασμα και την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι, στο πρώτο εντός έδρας που θα δώσει, αφού τα δύο προηγούμενα ήταν εκτός (ισοπαλία με Παναθηναϊκό, ήττα από ΠΑΟΚ). Στο Καραϊσκάκη έχει το απόλυτο και ο Μεντιλίμπαρ περιμένει την κατάσταση των παικτών, αφού από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Ορτέγκα και οι μεσοεπιθετικοί Τσικίνιο και Μάρτινς.

Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν η ΑΕΚ έκανε πισωγύρισμα, χάνοντας από τον ΠΑΟΚ και χωρίς να βγάλει αντίδραση μετά το 0-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν ένα «καμπανάκι» για όλους πριν το δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι, αυτήν τη φορά εκτός έδρας. Πρόβλημα για τον Νίκολιτς είναι ότι η ομάδα του δέχεται πλέον πιο εύκολα γκολ. Την Πέμπτη είχε το ευρωπαϊκό ματς με την Αμπερντίν όπου και νίκησε με το εντυπωσιακό 6-0, εκτός είναι ο τιμωρημένος στόπερ Μουκουντί και ο επιθετικός Ζίνι, επιστρέφει ο στόπερ Ρέλβας.