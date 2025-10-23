Ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιλ εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική του Europa League και προηγείται με 3-0 μετά τα γκολ των Μεϊτέ (18′), Ζίβκοβιτς (23′) και Κωνσταντέλια (42′).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει την πρώτη νίκη στη League Phase και μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, έχοντας πάρει μεγάλο προβάδισμα από νωρίς.

Στο 18′ ο Μεϊτέ με ωραίο πλασέ εκτός περιοχής έκανε το 0-1 και λίγα λεπτά μετά, στο 23′, ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον Οζέρ στο τετ α τετ γράφοντας το 0-2.

Οι «ασπρόμαυροι», μάλιστα, δεν έμειναν εκεί αλλά πέτυχαν και τρίτο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 42′ ο Τσάλοφ έδωσε ωραία στον Κωνσταντέλια και αυτός με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3!