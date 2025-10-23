Στη Μπάγερν Μονάχου θα αγωνιστεί τελικά ο Σπένσερ Ντινγουίντι, παίκτης που αποτελούσε στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στους γκαρντ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και ανακοινώθηκε.

Το βράδυ της Τετάρτης (22/10) το όνομα του Αμερικανού γκαρντ ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι φέρονταν να του έχουν κάνει μια πολύ δυνατή πρόταση για να τον πείσουν να πει το «ναι». Αυτό, όμως, το είπε τελικά στη Μπάγερν.

Μία μέρα μετά τα ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντινγουίντι και πρόκειται για μια μεγάλη μεταγραφή καθώς ο 32χρονος άσος αγωνίστηκε για 11 χρόνια στο ΝΒΑ, από το 2014 μέχρι το 2025, με τις φανέλες των Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Νετς, Λέικερς και ξανά Μάβερικς.

Ο Ντινγουίντι είχε κατά μέσο όρο 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ, με τα ποσοστά του να είναι 48,3% στα δίποντα, 33,3% στα τρίποντα και 79,6% στις βολές.