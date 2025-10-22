Μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης έστειλαν οι οπαδοί της Γαλατασαράι με το κορεό που ετοίμασαν για το παιχνίδι με τη Μπόντο Γκλιμτ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Από την πρώτη στιγμή οι Τούρκοι πήραν θέση για όσα έγιναν και γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας στηρίζοντας τους Παλαιστίνιους και αυτό δεν αλλάζει, όπως φάνηκε και στον αγώνα της Γαλατά.

Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας ετοίμασαν κορεό για το παιχνίδι με τη Μπόντο Γκλιμτ και σχημάτισαν τη σημαία της Παλαιστίνης στο πέταλο του γηπέδου, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά τους.

«Σταματήστε τη γενοκτονία», ανέφερε αυτό και μένει να δούμε αν θα ασχοληθεί ή όχι η UEFA με το θέμα.