Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τη Λιλ στη Γαλλία την Πέμπτη (23/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του Οζντόεφ και Τάισον, έχει όμως τον Παβλένκα.

Οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι έχουν μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές και βρίσκονται στην 28η θέση, είναι σε τέλεια ψυχολογική κατάσταση μετά την εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ και την… αναρρίχηση στην 1η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, οπότε ταξιδεύουν στη Γαλλία με αισιοδοξία.

Ο Λουτσέσκου, πάντως, αναμένεται να κάνει αλλαγές στην αρχική σύνθεση και τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς οι Οζντόεφ και Τάισον δεν προπονήθηκαν λόγω ενοχλήσεων, δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν και έμειναν εκτός αποστολής. Το ευχάριστο, τουλάχιστον, είναι η επιστροφή του Παβλένκα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ Γιακουμάκης.