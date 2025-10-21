Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί με την απόκτηση γκαρντ και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο Τζάρεντ Μπάτλερ καθώς οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ προτάθηκε στους «ερυθρόλευκους» και η περίπτωσή του ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα.

Ο Μπάτλερ έχει φορέσει τις φανέλες των Γιούτα Τζαν, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Φιλαδέλφεια Σίξερς, μετρώντας 149 παιχνίδια στην κανονικά διάρκεια του ΝΒΑ.

Σε αυτά τα 149 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ, με ποσοστό 34,1% στα σουτ τριών πόντων.