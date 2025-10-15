Ο Ανδρέας Τεττέη θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο καθώς η Κηφισιά είπε το «ναι» στην πρόταση που της έγινε και σε ανάρτησή του στα social media αναφέρεται σε όνειρα που γίνονται πραγματικότητα.

Ο 24χρονος επιθετικός αποτελούσε στόχο της ΑΕΚ, όπως και ο Παύλος Παντελίδης, αλλά τελικά είναι οι «πράσινοι» αυτοί που κατάφεραν να συμφωνήσουν με την Κηφισιά.

Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, για τους δύο παίκτες, με την Κηφισιά, παράλληλα, να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30% και για τους δύο.

Η μεταγραφή του Τεττέη θα ολοκληρωθεί και τυπικά τον Ιανουάριο, ήδη όμως θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του «τριφυλλιού», με τον ίδιο να προχωράει σε ανάρτηση στα social media λίγη ώρα μετά τα νέα για το deal των δύο ομάδων, αναφέροντας τα εξής…

«Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα κάνεις αληθινά».