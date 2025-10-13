Το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 δεν έγινε πραγματικότητα για την Εθνική Ελλάδας και η αιτία δεν ήταν μόνο η ανωτερότητα των αντιπάλων, όπως η Δανία, αλλά και τα δικά της λάθη, όχι μόνο αυτά των παικτών αλλά και του προπονητή.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως ομοσπονδιακός τεχνικός απόλαυσε κάτι που ελάχιστοι προκάτοχοι του είχαν την τύχη να έχουν: Καθολική στήριξη από την αρχή. Είτε επειδή με τον Γκουστάβο Πογέτ δεν πήγαινε άλλο, είτε επειδή είναι καλός και το είχε αποδείξει κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχει εξ ορισμού δίκιο σε όλα. Το είπε και ο ίδιος, άλλωστε, στη συνέντευξη Τύπου πριν τη Δανία, δεχόμενος ερώτηση για το κλίμα μετά την 3άρα στη Σκωτία: «Δεν έχω πρόβλημα με την κριτική». Και για τις επιλογές του στην Κοπεγχάγη μπορεί να γίνει κριτική.

Καταρχάς, ο Γιοβάνοβιτς έκανε κάτι που δεν συνηθίζει. Ήταν άκομψος απέναντι σε παίκτη του και συγκεκριμένα τον Τζολάκη. Το ξέρει και ο ίδιος ο διεθνής τερματοφύλακας ότι στη Γλασκώβη δεν έκανε και το καλύτερο παιχνίδι του, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποδειχθεί -γιατί δεν ήταν- ο υπεύθυνος της ήττας. Το να μείνει ξαφνικά εκτός 11άδας κόντρα στη Δανία ήταν σαν να τον… δίνει ο προπονητής του ως Νο1 αιτία της ήττας από τους Σκωτσέζους. Δεν ήταν η μόνη αλλαγή που έκανε ο Γιοβάνοβιτς στην 11αδα, ήταν όμως αυτή που «χτύπησε» περισσότερο, όπως συμβαίνει πάντα όταν γίνεται αλλαγή κάτω από τα δοκάρια.

Αυτή, όμως, δεν ήταν η μοναδική επιλογή του προπονητή που προκάλεσε απορίες και εκ του αποτελέσματος κρίνεται και ως λανθασμένη. Η επιλογή του Σιωπή αντί του Μουζακίτη, για παράδειγμα, στο κέντρο, δεν περνάει απαρατήρητη. Ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα που χτίζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει ως αρχή της το να κάνει παιχνίδι, να παίζει, να δημιουργεί και όχι να καταστρέφει.

Το γεγονός, επίσης, ότι ο Παυλίδης έμεινε στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Ιωαννίδης, επίσης, μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις. Κανείς δεν έχει, σίγουρα, μόνιμη θέση βασικού, σε ένα παιχνίδι που είναι σαν τελικός όμως, ένα παιχνίδι που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να παραμείνουν ζωντανές οι ελπίδες για πρόκριση, δεν μοιάζει και τόσο σωστό το να μείνει εκτός ο βασικός επιθετικός για να πάρει τη θέση του ένας φορ που ακόμη δεν έχει βρει ρυθμό μετά τη μεταγραφή του.

Εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι δεν έχει θέση στο βασικό σχήμα ο Κωνσταντέλιας, όπως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν είδαμε ξανά την 11αδα που τον περασμένο Μάρτιο έκανε τους πάντες να πιστέψουν στην Εθνική ομάδα. Αυτή του 3-0 επί της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ.