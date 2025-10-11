Την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League πήρε ο Κολοσσός επικρατώντας του Άρη, ο οποίος μετράει δύο ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές πλέον, με 73-65 στο Αλεξάνδρειο.

Μπορεί στην Ευρώπη να τα πάνε μια χαρά, στην Ελλάδα όμως οι «κίτρινοι» έχουν πρόβλημα καθώς ακόμη αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Υποδεχόμενος την ομάδα της Ρόδου, ο Άρης μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 16-11, για να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +2 (22-20).

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να προηγηθούν με +9 (34-25), οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν και πλησίασαν στο -2 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (40-38).

Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν να ξεφύγουν στην τρίτη περίοδο αλλά οι Ροδίτες ισοφάρισαν 51-51 με τον Ράιν και οι δύο ομάδες μπήκαν ισόπαλες (58-58) στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί, συνέχιζαν χέρι-χέρι μέχρι και το τελευταίο δίλεπτο, όταν ο Άρης… κόλλησε.

Έτσι, ο Κολοσσός κατάφερε να προηγηθεί με +6 (71-65) και να πάρει τελικά τη νίκη με 73-65.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73