Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ως διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, έδωσε το παρών στη γενική συνέλευση της ECA, η οποία μετονομάστηκε πλέον σε EFC, στη Ρώμη και ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» ταξίδεψε στην ιταλική πρωτεύουσα για τη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων και ήταν στο κεντρικό τραπέζι μαζί με τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρο της EFC και της Παρί Σεν Ζερμέν, τον Νταν Φρέντκιν της Ρόμα, τον Μιγκέλ Άνχελ Χιλ της Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Ζοάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα.

Ο Μαρινάκης βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς πρόεδροι ομάδων από πολλές χώρες έσπευσαν και φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να δίνει το παρών στις εκδηλώσεις του European Football Clubs, ως ένα προβεβλημένο μέλος που χαίρει της εκτίμησης όλων των ευρωπαϊκών ομάδων.

Σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ήταν εκεί, όπως ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και άλλοι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος.