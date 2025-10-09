Ο Αθηναϊκός ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Σαρνέ για την 1η αγωνιστική του Eurocup Γυναικών, δεν ήταν όμως έτοιμος ο φωτεινός πίνακας του γηπέδου της Εργάνης, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αναβληθεί.

Αρχικά, όταν προέκυψε το πρόβλημα, η ενημέρωση που υπήρξε έκανε λόγο για καθυστέρηση στην έναρξη του παιχνιδιού. Το πρόβλημα, όμως, όχι απλά δεν επιλύθηκε άμεσα, αλλά παρέμεινε παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων τεχνικών.

Έτσι, οι διαιτητές, σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του Eurocup, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αναβολή του αγώνα, με τη FIBA να αποφασίζει τις επόμενες μέρες τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.