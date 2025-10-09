Τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Ολυμπιακό καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να πάρει μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης (9/10) λόγω των ενοχλήσεων στην ποδοκνημική και η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Ντουμπάι BC είναι, πλέον, εξαιρετικά αμφίβολη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Παρασκευή (10/10) την ομάδα από το Εμιράτο για την 3η αγωνιστική της Euroleague και είναι πολύ πιθανό ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μην έχει τελικά στη διάθεσή του τον Γάλλο σταρ.

Ο Φουρνιέ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική τις τελευταίες μέρες, την Τετάρτη έκανε ατομικό πρόγραμμα και την Πέμπτη δεν κατάφερε να προπονηθεί, οπότε είναι εξαιρετικά αμφίβολο πλέον το αν θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στη Ντουμπάι BC.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που ακολουθεί, την Κυριακή (12/10), το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.