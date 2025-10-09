Τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών για απόφαση της Μπαρτσελόνα να εγκαταλείψει το πλάνο της European Super League και να επιστρέψει στην… αγκαλιά της UEFA, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ζοάν Λαπόρτα.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» βρέθηκε στη Ρώμη για συζητήσεις με τους ανθρώπους της ECA που πλέον μετονομάζεται σε EFC και μετά την επιστροφή του στη Βαρκελώνη έκανε δηλώσεις και επιβεβαίωσε την ειρήνη, πλέον, με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

«Ο πρόεδρος της UEFA και ο πρόεδρος της ECA, τώρα της EFC, μας κάλεσαν να έρθουμε στη Ρώμη και παρακολούθησα αρκετές συναντήσεις. Ήταν ευχάριστες, συναρπαστικές και συζητήσαμε πολλά θέματα. Ξέρετε ότι έχουμε δεσμευτεί να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της European Super League και της UEFA. Η Μπαρτσελόνα έχει μια σαφή θέση και όσοι επηρεάζονται και όσοι είναι υπεύθυνοι την γνωρίζουν ήδη.

Είμαστε υπέρ της ειρήνης επειδή υπάρχει περιθώριο να εξερευνήσουμε από κοινού την επιστροφή των συλλόγων που βρίσκονται στη European Super League στην UEFA. Νιώθουμε πολύ κοντά στην UEFA και την EFC. Είναι σημαντικό να είμαστε εκεί και να εφαρμόσουμε όλα όσα μπορούν να βελτιωθούν, τόσο στην UEFA όσο και στην EFC», είπε αρχικά ο Λαπόρτα και όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει το τέλος της European Super League, έδωσε την ακόλουθη απάντηση.

«Βρισκόμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία με την UEFA. Τόσο ο Αλεξάντερ Τσέφεριν όσο και ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί είναι σε θέση να προωθήσουν τη συμφωνία και να μας καλωσορίσουν στην UEFA και την EFC. Και αυτό έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό το βήμα επειδή ωφελεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους συλλόγους.

Είναι ένα πολύ ευρύ πλαίσιο επειδή ωφελεί και τους παίκτες. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται καλά και νιώθουμε άνετα να δημιουργήσουμε τον χώρο που επιτρέπει μια τελική συμφωνία. Νιώθουμε άνετα στο πλαίσιο της επιστροφής στην UEFA».