Ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ στις 9 Οκτωβρίου 2024 είχε σοκάρει τον Παναθηναϊκό, το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά αλλά και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία φυσικά δεν τον ξεχνάει, όπως έδειξε και με την ανάρτησή της στα social media.

Πριν ακριβώς ένα χρόνο άπαντες πάγωναν στην είδηση του θανάτου του 32χρονου ποδοσφαιριστή των «πράσινων» και της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος είχε αγωνιστεί για επτά χρόνια στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, πραγματοποιώντας 219 συμμετοχές.

Από την πρώτη στιγμή, όταν έγινε γνωστό το τραγικό γεγονός, οι Άγγλοι τίμησαν με κάθε τρόπο τη μνήμη του Μπάλντοκ και το ίδιο έκαναν και τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του.

Σε ανάρτησή του στα social media οι «λεπίδες» ανέβασαν τέσσερις φωτογραφίες που σχετίζονται με τον Μπάλντοκ και τις συνόδευσαν γράφοντας το εξής: «219 εμφανίσεις σε διάστημα επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ανόδων και μιας 9ης θέσης στην Premier League. George the Blade».