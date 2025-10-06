Ο φορ της Κηφισιάς, Παύλος Παντελίδης, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Σκωτία και Δανία.

O τεχνικός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση – έκπληξη, αφού στην αποστολή θα ενσωματωθεί ο παίκτης της Κηφισιάς.

Στις δύο αναμετρήσεις που επίκεινται, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο, με την κλήση του να ανακαλείται, πιθανότατα λόγω ενοχλήσεων που είχε ο διεθνής αμυντικός, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ να παίρνει τη θέση του.

Όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η κατάσταση του νεαρού αστέρα της Γκενκ παραμένει αβέβαιη. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση και υπάρχει πιθανότητα να ενσωματωθεί απευθείας στη Σκωτία την Τρίτη (7/10), ωστόσο, η παρουσία του δεν είναι ακόμη βέβαιη.