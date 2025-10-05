Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές για να νικήσει με 93-83 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ με κορυφαίο τον Μήτογλου, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League.

Έπειτα από δύο αγώνες στη Euroleague μέσα σε λίγες μέρες, με νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου και ήττα από τη Μπαρτσελόνα, οι «πράσινοι» ήταν δεδομένο ότι δεν θα… φόρτσαραν κόντρα στους «ασπρόμαυρους». Όπως ήταν, επίσης, δεδομένο ότι θα νικούσαν, παρά τις απουσίες των Σλούκα, Όσμαν και Γιούρτσεβεν, καθώς η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τεράστια.

Με τον Χρήστο Σερέλη, λοιπόν, στον πάγκο καθώς ο Εργκίν Αταμάν ήταν τιμωρημένος, ο Παναθηναϊκός… έτρεξε λίγο μετά το πρώτο 5λεπτο, με επιμέρους σκορ 13-2 μετέτρεψε το 7-8 σε 20-10 και από εκεί και πέρα άρχισε να ανεβάζει τη διαφορά, φτάνοντας και στο +23 (51-28) πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (51-31).

Η διαφορά παρέμενε σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 25′ (60-40), για να μειώσει στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ σε 67-56 (28′) και την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ 72-58. Ο Παναθηναϊκός είχε συνεχώς τον έλεγχο του παιχνιδιού και συνέχισε σε χαλαρό ρυθμό μέχρι και το τέλος, παίρνοντας τη νίκη με 93-83 και έχοντας για κορυφαίο τον Μήτογλου με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

Παναθηναϊκός (Χρήστος Σερέλης): Σορτς 10, Χολμς 8, Σαμοντούροβ 11, Γκραντ 4, Γκριγκόνις 3, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου, Ναν 12 (2), Τολιόπουλος 8 (2), Ερνανγκόμεθ 9, Μήτογλου 22 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (1), Τζάκσον 22 (1), Τζόουνς 13, Περσίδης 9 (1), Μπράουν 2, Κόνιαρης 3 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 11, Ντιμσά 14 (4).