Μετά το χορταστικό πρόγραμμα του Σαββάτου, η 1η αγωνιστική της GBL ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις των Αιωνίων.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του απέναντι στο φιλόδοξο Μαρούσι, που επιστρέφει δυναμικά με υψηλές βλέψεις. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω των μεγάλων φετινών στόχων των «πρασίνων» και των εξελίξεων στον «Δικέφαλο». Αναλυτικά:

Μαρούσι – Ολυμπιακός

Το Μαρουσι σώθηκε δύσκολα πέρσι αν και ιστορική ομάδα με κοσμο και μεγάλο μπάτζετ! Στον πάγκο ο έμπειρος Παπαθεοδώρου από τον Προμηθέα πια. Σημαντική κίνηση με Περάντες, ακριβό ρόστερ,Στόχος τα πλέι οφ.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός πλήρης και ενισχυμένος με την απόκτηση των Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Γουόρντ και Ντιλικινά θέλει να κρατήσει τα ηνία. Υπερπλήρες το ρόστερ. Άνετα στον ημιτελικό 89-56 την Καρδίτσα στο Σούπερ Καπ και 92-83 τον Προμηθέα στο τελικό. Στην Ευρωλίγκα, νίκησε 102-96 στην Μπασκόνια και ηττήθηκε από τη Ρεάλ εκτός (ήττα 89-77). Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει σήμερα ο Ντιλικινά.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟ θέλει να γυρίσει στον τίτλο και είναι πάνοπλος φέτος με τον Αταμάν πάντα στον πάγκο. Πήρε Σορτς, Χολμς και Ρογκαβόπουλο. Πανίσχυρο ρόστερ και στην Ελλάδα, δεν έπαιξε στο Σούπερ Καπ, ενώ έρχεται από διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα (87-79 την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ, ήττα από την Μπαρτσα επίσης εντός, με 96-103). Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σε μεγαλο deal για την ανάληψη της ομάδας από τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα! Για την ώρα, μικρό μπάτζετ και στόχος η εξάδα. Πέρυσι έφτασε τελικό στο FIBA Europe Cup. Νέος κόουτς ο θρύλος Γιούρι Ζτνοβιτς, έφυγαν όλοι οι ξένοι.

To σημερινό πρόγραμμα:

Αγ. Θωμάς 13.00 (ΕΡΤ2) Μαρούσι-Ολυμπιακός (Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης – Παυλόπουλος)

ΟΑΚΑ 16.00 (ΕΡΤ2) Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Αγγελής – Μωϋσιάδης)