Η ΑΕΚ αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Κολοσσό για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League και ο Κρις Σίλβα αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ λόγω της κουτουλιάς στον Γκαλβανίνι.

Ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον από την αρχή ως το τέλος καθώς οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και τελικά ο σέντερ της Ένωσης έχασε την ψυχραιμία του και σε μια διεκδίκηση χτύπησε τον Γκαλβανίνι με κουτουλιά.

Ήταν μια κίνηση που δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη από τους διαιτητές που αποφάσισαν την αποβολή του Σίλβα, με την ΑΕΚ πάντως να καταφέρνει να πάρει τη νίκη στο τέλος με 87-85.