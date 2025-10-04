Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στο φετινό πρωτάθλημα του πόλο ο Ολυμπιακός καθώς διέλυσε με 33-4 τη Λάρισα, πετυχαίνοντας έτσι τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη από όταν καθιερώθηκε η Α1 κατηγορία, τη σεζόν 1986-87.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν κατακτήσει 39 φορές το πρωτάθλημα, είναι το μεγάλο φαβορί και φέτος για τον τίτλο, οπότε άπαντες ήξεραν ότι θα νικούσαν και μάλιστα εύκολα τη θεσσαλική ομάδα, η οποία είναι αδύναμη.

Αυτό που δεν ήξεραν, ήταν ότι θα γινόταν νέο ρεκόρ καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε με 29 γκολ διαφορά, ξεπερνώντας έτσι το +28 που είχαν πετύχει τον Δεκέμβριο του 2014, όταν είχαν συντρίψει με 31-3 τον Νηρέα Λαμίας.

Πρώτοι σκόρερ για τους πρωταθλητές, για τους οποίους δεν αγωνίστηκαν οι Ζερβεδάς, Ανγκιάλ, Κάκαρης και Αλαφραγκής, ήταν οι Δήμου και Λυκούδης που πέτυχαν από 6 γκολ.