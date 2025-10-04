Ο Παναθηναϊκος ηττήθηκε από τη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και ο Τζέριαν Γκραντ με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία, γράφοντας πως υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να γίνεται προσωπικό το θέμα.

Την περσινή σεζόν οι «πράσινοι» είχαν εκφράσει αρκετές φορές παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών και έτσι άρχισε και η φετινή, με τον Αμερικανό γκαρντ να το κάνει σαφές με όσα έγραψε στα social media.

Συγκεκριμένα, παραθέτοντας την ανάρτηση ενός οπαδού του Παναθηναϊκού που αναφερόταν στη διαιτησία, ο Γκραντ έστειλε το μήνυμά του γράφοντας τα εξής…

«Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (σ.σ. οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να γίνεται προσωπικό».