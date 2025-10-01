Ο Ολυμπιακός αναμετράται με την Άρσεναλ στο Emirates για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το σκορ είναι στο 1-0 μετά το γκολ του Μαρτινέλι στο 13ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» το ξέρουν ότι έχουν πολύ δύσκολη αποστολή και αυτό φάνηκε από νωρίς καθώς οι Άγγλοι μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο το γρήγορο γκολ και όντως το πέτυχαν.

Στο 13′ ο Γιόκερες πήρε την κάθετη πάσα και πλάσαρε, ο Τζολάκης απέκρουσε στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι και ο Μαρτινέλι από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0.