Μπορεί να μην ήταν εντυπωσιακός, ο Παναθηναϊκός πέτυχε, όμως, αυτό που ήθελε, να μπει δηλαδή με νίκη στη φετινή Euroleague, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 87-79 στο ΟΑΚΑ.

Με νέα πρόσωπα στην αρχική 5άδα, δηλαδή τους Σορτς, Ρογκαβόπουλο και Χολμς, οι «πράσινοι» δεν είχαν ρυθμό στο παιχνίδι τους, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να είναι συνεχώς κοντά στο σκορ, όπως δείχνει και το 23-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Τα πράγματα δεν άλλαξαν και πολύ στη δεύτερη, παρά τις κινήσεις του Εργκίν Αταμάν από τον πάγκο, με τους Ναν και Γιούρτσεβεν να δίνουν πολύτιμες λύσεις στο «τριφύλλι», το οποίο ήταν μπροστά με 47-41 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η Μπάγερν άντεχε και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, πλησιάζοντας στο -2 (50-48), κάπου εκεί όμως ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει στροφές κυρίως χάρη στον Ναν, ο οποίος σκόραρε και δημιουργούσε. Έτσι, το σκορ έγινε 64-52, πριν μειώσουν οι φιλοξενούμενοι σε 68-61 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 74-63 στο 33′ και από εκεί και πέρα ήλεγξαν πλήρως την κατάσταση και δεν απειλήθηκαν ποτέ, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 87-79.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79