Με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με 5-0 εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ενώ η Αταλάντα επικράτησε με 2-1 της Κλαμπ Μπριζ, η οποία είχε προηγηθεί με γκολ του Χρήστου Τζόλη.

Η «βασίλισσα» πήγε στο Καζακστάν με στόχο τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές και την πήρε χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία προερχόταν από τη συντριβή με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με πέναλτι του Εμπαπέ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Ο Γάλλος σκόραρε και στο 52′ για το 0-2 αλλά και στο 74′ για το 0-3, κάνοντας χατ-τρικ, για να ακολουθήσουν το 0-4 από τον Καμανινγκά στο 83′ και το 0-5, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από τον Ντίαθ στο 93′.

Γκολ ο Τζόλης, νίκη η Αταλάντα

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Αταλάντα υποδέχθηκε την Κλαμπ Μπριζ, η οποία πήρε το προβάδισμα στο 38′ με το ωραίο σουτ του Τζόλη που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι Ιταλοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.

Στο 75′ ο Σάμαρτζιτς έφερε το ματς στα ίσα και στο 87′ ο Πάσαλιτς έγραψε το 2-1 για τους «μπεργκαμάσκι», οι οποίοι έπιασαν τους Βέλγους στους 3 βαθμούς.