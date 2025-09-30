Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με 103-87 τη Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της Euroleague, την ίδια ώρα που η Ντουμπάι BC… συστηνόταν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ επικρατώντας της Παρτιζάν με 89-76.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει παίκτες που μπορούν να… σκοτώσουν από τα 6,75μ. και αυτό φάνηκε από την 1η αγωνιστική της Euroleague: 13/24 τρίποντα είχαν οι Ισραηλινοί κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με τους Μπλέικνι (20π.), Μίτσιτς (18π.) και Οτούρου (18π.) να είναι οι κορυφαίοι.

Από τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι δεν μπορούσαν να περιορίσουν τους αντιπάλους τους και τελικά ηττήθηκαν με 103-87, ξεχώρισε ο Κλάιμπερν με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

Ιστορική νίκη για τη Ντουμπάι BC

Την ώρα που η Χάποελ νικούσε τη Μπαρτσελόνα, η Ντουμπάι BC νικούσε με 89-76 την Παρτιζάν, η οποία ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ και δεν μπορούσε να βρει τις λύσεις στα προβλήματα που τής έβαζε ο αντίπαλος. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με 22 πόντους, καθώς το σκορ ήταν 80-54 στο 34′, με τους Σέρβους απλά να μαζεύουν κάπως τη διαφορά στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76