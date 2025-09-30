Η συνεδρίαση της UEFA με θέμα την αποβολή ή όχι του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις φαίνεται πως… μπαίνει στον πάγο και ο λόγος είναι το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Τις τελευταίες εβδομάδες είναι συνεχείς και έντονες οι πιέσεις προς την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όπως και προς τη FIFA, για αποβολή του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω όσων γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, με δεδομένο τον αποκλεισμό της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Με βάση όσα ανέφερε ο διεθνής Τύπος τις προηγούμενες μέρες, η κρίσιμη συνεδρίαση θα γινόταν στις 2 Οκτωβρίου, αλλά το βρετανικό Sky Sports υποστηρίζει τώρα πως αυτή η συνεδρίαση δεν θα γίνει και ο λόγος είναι το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στην UEFA θεωρούν πως θα είναι λάθος να αποκλείσουν το Ισραήλ αν τελικά το σχέδιο του Τραμπ βάλει όντως τέλος στον πόλεμο, οπότε θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και αναλόγως θα πράξουν. Έτσι, εφόσον δεν γίνει η ψηφοφορία για την αποβολή του ή όχι, το Ισραήλ θα παίξει κανονικά με τη Νορβηγία και την Ιταλία τον Νοέμβριο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.