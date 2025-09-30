Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Άρη το προσεχές Σάββατο (4/10) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το παιχνίδι θα διεξαχθεί τελικά στην Τρίπολη και όχι στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος έχουν υπάρξει διάφορες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις έδρες, κυρίως με τους Κρητικούς και την Κηφισιά. Και τώρα έρχεται ακόμη μία και αφορά τον ΟΦΗ.

Με τον αγωνιστικό χώρο στο Παγκρήτιο Στάδιο να μην είναι καθόλου καλός, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την Κηφισιά, η ομάδα της Κρήτης θα αναγκαστεί για ακόμη μία φορά να παίξει εκτός νησιού -στην Τρίπολη αυτή τη φορά- ένας εντός έδρας παιχνίδι της και συγκεκριμένα αυτό με τον Άρη.

«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο «Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο)», ανέφερε σχετικά η λίγκα.